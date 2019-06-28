Якутск, , 08:06 — REGNUM

Формат работы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики необходимо менять, обеспечив это ведомство для повышения результативности работы финансами и полномочиями. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя слова председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о том, что Минвостокразвития не должно превращаться в совнархоз, который только «собирает заявки с регионов».

Территория Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эксперт считает, что в том формате, в котором ведомство работает сейчас, оно не приносит ощутимой пользы.

«В том, что такое министерство есть, нет ничего плохого, если оно реально будет распределять какие-то вещи, деньги, субсидии в проектах. А если это просто министерство для того, чтобы представлять какие-то проекты и делать отчёт за место глав регионов о Дальнем Востоке, то тогда необходимости в нём нет, — считает Андрей Данилов. — Оно должно распределять конкретные финансы. Приехал министр на Дальний Восток — в Якутию, например, или в Приморье и сказал: «Мы вам выделим такую-то сумму, или будем добиваться, чтобы вам эти деньг выделили на развитие того-то и того-то». А если просто так приехать рассказать красивые слова, то это могут делать и губернаторы, и представители регионов в Москве».

По мнению политолога, у ведомства для более результативного функционирования должны быть, во-первых, деньги, а во-вторых, полномочия.

Андрей Данилов «Их нужно расширить, иначе зачем нужно Минвостокразвития. Если так, для красоты, то это странно… Учитывая, что у нас непросто всё сейчас в стране и финансами, и на международном уровне».

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Если говорить о руководителе Минвостокразвития, то эксперт считает, что возглавлять его должен, во-первых, производственник, который реально руководил предприятием, имеющий большой жизненный опыт, «стоявший у станка, прокладывавший дороги, или что-то в этом роде».

Андрей Данилов «Во-вторых это должен быть человек, знающий специфику региона и психологию жителей ДФО. Тот, кто всю жизнь проработал на Дальнем Востоке и на своей шкуре почувствовал, что значит жить здесь, том числе здесь очень много зимников, это всё надо учитывать, всё понимать. Глава ведомства также должен иметь опыт работы в международной логистике и дипломатических отношениях, потому что необходимо взаимодействовать с Китаем, Южной и Северной Кореей, Японией. Потому что мы же сдаём в аренду леса и территории, приглашаем на международные инвестиционные проекты. Тут и Владивосток — морские ворота, через которые весь мир к нам плавает».

Эксперт подчеркнул, что Валентина Матвиенко имеет большой опыт работы, тем более в советский период, ей есть с чем сравнивать, но сравнение Минвостокразвития с «совнархозом» всё же не подходящее. Андрей Данилов напомнил, что распоряжения, издаваемые совнархозом, имели характер обязательных к исполнению, «и страна была другая, и экономика была другая, и у них было больше полномочий, даже по сбору тех же самых заявок с регионов, в отличии от современной системы, где государство во многом полагается на аутсорсинг, на частных инвесторов и частных предпринимателей». Что касается сравнения с Китаем, то по мнению политолога, оно тоже некорректно, так как у этой страны свой уникальный путь с 80-х годов.

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«Дальнему Востоку нужно реально действующее министерство, которое будет напрямую участвовать в распределении госбюджета и согласовании проектов в том числе национальных, стратегии до 2035 года, стратегии развития арктической зоны, потому что это довольно протяжённая территория», — подчеркнул Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Валентина Матвиенко заявила, что Министерство развития Дальнего Востока и Арктики становится всё больше похоже на «совнархоз» и только «собирает заявки с регионов». По её мнению, у ведомства совершенно другая задача — обеспечить рывок в развитии Дальнего Востока, а не заниматься расчётами.

Валентина Матвиенко также констатировала, что на Дальнем Востоке никакого прорыва не видно, и сравнила его с Китаем, где города «растут как грибы» и «поезда на магнитной подушке не ходят, а летают по воздуху». Недовольна она и деятельностью главы Минвостокразвития Александра Козлова — «ощущение, что министерство выключили информационно».