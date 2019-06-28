Тюмень, , 07:51 — REGNUM

Вопросы мониторинга и контроля выполнения хозяйствующими субъектами компенсационных мероприятий при реализации крупных инфраструктурных объектов рассмотрели участники межрегионального совещания по вопросам сохранения водных биоресурсов и среды их обитания в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне, которое прошло в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.

Выступивший на совещании заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник отметил, что реализация крупных объектов в регионе наносит существенный ущерб запасам промысловых видов рыб.

«В российской экономике огромное значение имеет реализация таких проектов, как строительство морского порта Сабетта, терминала сжиженного газа, прокладка трубопровода через Обскую губу, разведка и обустройство нефтяных и газовых месторождений. Вместе с тем, строительство этих объектов наносит существенный ущерб запасам промысловых видов рыб, в том числе ценных и особо ценных, что требует значительных усилий для компенсации вреда и восстановления экосистем», — сказал представитель Росрыболовства.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время для реализации механизмов компенсации ущерба водным биоресурсам в России прорабатываются вопросы превентивных мер, которые обеспечат должный контроль на этапе ввода объектов в эксплуатацию. Например, достигнута договоренность с Ростехнадзором о взаимодействии по обмену информацией об объектах, которым было отказано в выдаче заключения в связи с невыполнением компенсационных мероприятий.

Также управлением контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства направлено письмо в территориальные органы с предложением организовать прямой обмен информацией с территориальными органами Ростехнадзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации в части выполнения согласованных компенсационных мероприятий. Предварительные итоги мероприятий планируется подвести к 1 июля 2019 года.

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