Ульяновск, , 07:50 — REGNUM

В Ульяновской области из резервного фонда регионального правительства будут выделены средства на восстановление объектов, поврежденных ураганом. Наибольший ущерб стихия нанесла объектам жизнеобеспечения Ульяновска, Димитровграда и Старомайнского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

На выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил задачу «как можно скорее оказать помощь людям, пострадавшим от стихии», заверив, что «ни одного человека мы не оставим один на один с последствиями урагана». Он поручил профильным ведомствам восстановить поврежденные социальные объекты «в кратчайшие сроки, оказать юридическую помощь людям в оформлении исковых заявлений».

Отметим, что 24 июня в результате прохождения на территории Ульяновской области ливневого дождя и шквалистого ветра причинен ущерб объектам социальной инфраструктуры, особенно пострадали Ульяновск, Димитровград и Старомайнский район. Поваленные ветром деревья повредили линии электропередач, кровли зданий и жилых домов, автомобили. Специалисты зафиксировали случаи нарушения газоснабжения, отключения электроэнергии. В течение суток на пострадавших объектах было восстановлено электроснабжение, проведены работы по очистке территорий от поваленных деревьев, сломанных веток и мусора.

По данным властей, в настоящее время продолжается вывоз аварийных деревьев в Димитровграде. Продолжаются работы по восстановлению кровли районной больницы и крыши жилого дома в поселке Старая Майна. В поселке Старая Майна на восстановление крыши жилого дома 25 по улице Рабочая направят порядка 1,6 млн рублей, на ремонт крыши районной больницы — более 500 тысяч рублей. Средства будут выделены из резервного фонда регионального Правительства.

В ходе заседания комиссии глава региона в посёлке Мостовая пообщался с людьми на улице Российская, где после ливня размыло грунт. Было отмечено, что организуется ежедневное обследование ливневой канализации. Сергей Морозов заявил, что «заставим город найти дополнительные финансы, чтобы провести в течение ближайших месяцев работу, которую нужно было организовать ещё весной и в начале лета».