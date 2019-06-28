Дзержинск, Нижегородская область, , 07:48 — REGNUM

Муниципальные торги на крупную сумму объявила администрация Дзержинска. В ходе тендера планируется приобрести 52 автобуса по договору лизинга. Начальная цена лота — почти 400 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Источником финансирования аукциона, итоги которого подведут 26 июля 2019 года, значится бюджет города. Начальная цена лота — 398 234 716,68 рубля.

Из аукционной документации следует, что пользователем транспорта выступит МУП «Экспресс», осуществляющий перевозки пассажиров по городским маршрутам. Право собственности на автобусы в течение всего срока действия контракта будет принадлежать лизингодателю, то есть тому, кто приобретёт их и предоставит в качестве предмета лизинга лизингополучателю (администрации Дзержинска) во временное владение.

«Страхование имущества осуществляется лизингодателем или лицом, действующим от своего имени за счёт и в интересах лизингодателя, — уточняется в документации. — Обязанность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в 1-й год возлагается на лизингодателя, во 2-й и последующие годы возлагается на лизингополучателя».

Автобусы должны быть 2019 года выпуска. В больших автобусах обязательно «низкое расположение уровня пола у распашной двери, оборудованной откидной аппарелью для заезда инвалида на кресле-коляске», не менее 24 мест для сидения и пассажировместимость — не менее 104 человека, а цвет кузова — белый. В автобусе среднего размера обязательно должно быть не менее 19 посадочных мест и не менее 52 мест в целом.

Всего будет закуплено 39 средних и 13 больших автобусов. Средние должны поставить в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта, а большие в течение 120 календарных дней.

Напомним, о планах купить 52 низкопольных автобуса власти города сообщили в конце мая. Уточнялось, что 39 автобусов будут рассчитаны на 52 пассажира каждый, а 13 — на 104 пассажира. Средства, по словам мэра Ивана Носкова, выделены областным бюджетом, а доля софинансирования бюджета города составит лишь 1%.