Нур-Султан, , 07:33 — REGNUM

Объем услуг по производству фильмов и телевизионных программ в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составил 12,3 млрд тенге ($32,4 млн), что на 32,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 28 июня сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем услуг по созданию программ и телерадиовещанию сократился на 2,4%, до 12,2 млрд тенге ($32 млн). Отмечается, что объем услуг в данном секторе сокращается третий год подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-марта 2019 года объем услуг в сфере концертной деятельности в Казахстане составил 3,4 млрд тенге ($8,86 млн), что на 34,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Количество проведенных концертов в 2018 году выросло на 7%.