Сеул, , 07:32 — REGNUM

В 2018 году в Южной Корее было выдано более 100 млн кредитных карт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Credit Finance Association.

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Согласно опубликованным данным, в 2018 году в стране было выдано 105,06 млн кредитных карт, что на 5,6% больше, по сравнению с годом ранее.

Известно, что в 2009 году в стране было выдано 106,99 млн карт, в 2010 году — 116,59 млн карт, в 2011 году — 122,14 млн карт, однако в период с 2012 года количество выданных карт резко начало сокращаться. В 2012 году число выданных карт сократилось на 4,8%, в 2013 году — на 12,2%. В 2014 году в стране было выдано 92,32 млн кредитных карт, что на 24,4% меньше по сравнению с 2011 годом.

Известно, что сокращение числа карт связано с конкуренцией компаний, выдающих кредитные карты.

Однако в настоящее время представители кредитных компаний сообщили, что если пользователи не используют кредитные карты в течение одного года, то карта автоматически блокируется.

Известно, что в 2017 году одна пятая выданных карт, а именно 1,72 млн было аннулировано.