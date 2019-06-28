Москва, , 07:26 — REGNUM

Специалисты компании «Верхнечонскнефтегаз» приступили к обустройству первого из четырёх месторождений Даниловского нефтегазодобывающего кластера (Иркутская область), сообщила пресс-служба Роснефти.

В состав кластера вошли четыре месторождения, расположенные на трёх лицензионных участках: Даниловском, Верхнеичерском и Преображенском. Специалисты оценивают извлекаемые запасы нефти и газового конденсата этих месторождений в 320 млн тонн.

В настоящее время на Северо-Даниловском месторождении приступили к строительно-монтажным работам по отсыпке автодорог и установке предварительного сброса воды. Также продолжаются работы по изучению геологического строения месторождения. До конца года нефтяники планируют начать строительство нефтепровода до Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения.

В рамках обустройства будет пробурено 95 скважин на десяти кустовых площадках, выполнено строительство установки предварительного сброса воды, системы поддержания пластового давления, собственного энергоцентра мощностью 31 МВт, ряда других инфраструктурных объектов.

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