Москва, , 07:29 — REGNUM

Соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах подписали 5 июня министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы министерства финансов России Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Китайские юани (cc) Junjiewu99

Кроме того, представители России и Китая договорились, что будет сформирована рабочая группа, которая займется практической стороной дела.

Как сообщает издание, расчеты между российской и китайской сторонами будут вестись через банк ВТБ и Торговый банк Китая.

Ранее, как утверждают эксперты, расчеты в рублях и юанях не могли проводится между странами, поскольку этому мешала фискальная политика в России и риск ввода санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2019 года российский президент Владимир Путин предложил лидерам Монголии и Китая расчеты в нацвалютах через посредничество Банка России.

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