Нур-Султан, , 07:12 — REGNUM

Объем услуг в области спорта, организации отдыха и развлечений в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составил 50 млрд тенге ($132 млн), что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 28 июня сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем услуг в области спорта сократился на 2,5%, до 26,5 млрд тенге ($70 млн) или 53% общего объема услуг в данном секторе. Объем услуг по организации досуга вырос на 9,8%, до 23,5 млрд тенге ($62 млн) или 47% от общего объема.

Как сообщало ИА REGNUM, объем услуг в сфере концертной деятельности в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составил 3,4 млрд тенге ($8,86 млн по курсу на 18 июня), что на 34,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.