Кемерово, , 07:00 — REGNUM

После второго этапа испытаний тепловых сетей Сибирская генерирующая компания (СГК) досрочно возобновляет горячее водоснабжение потребителей Кировского, Ленинского, Центрального районов кузбасской столицы. Об этом сегодня, 28 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

С опережением графика горячее водоснабжение восстанавливается у потребителей Кировского района. Энергетики оперативно завершили проверку технического состояния трубопроводов тепловых магистралей от Кемеровской ТЭЦ и распределительных теплосетей в правобережной части города, отметили в СГК.

Также 28 июня горячую воду получат также потребители Ленинского района и Кемеровского района. Жители отдельных домов, расположенных на проспекте Московском, рядом со строящейся кольцевой авторазвязкой, получат горячую воду чуть позже — в течении выходных.

«В связи с реконструкцией участка магистрального трубопровода под перекрёстком бульвара Строителей и проспекта Притомский здесь предстоит изменить систему подачи горячей воды, задействовав временную схему теплоснабжения. 28 июня после окончания гидравлических испытаний начинается также заполнение магистральных теплосетей в Центральном районе Кемерова. Восстановление горячего водоснабжения ожидается до вечера субботы, 29 июня», — пояснили энергетики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в кузбасской столице продолжаются ежегодные гидравлические испытания теплотрасс по программе подготовки теплосетевого комплекса СГК к новому отопительному сезону.

Второй этап испытаний стартовал 17 июня, в связи с чем было временно приостановлено горячее водоснабжение II группы потребителей Кировского, Центрального и Ленинского районов. 1 июля начинается III этап испытаний тепловых сетей. До 14 июля включительно горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей части Ленинского, Кировского и Центрального районов.