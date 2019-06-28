Челябинск, , 06:55 — REGNUM

Шансы Челябинска получить новые автобусы возросли. Заксобрание региона предусмотрело в областном бюджете на эти цели 761,2 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента.

Речь идёт о покупке 65 автобусов большого класса. Эти автобусы низкопольные работают на газовом топливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Челябинск ждёт новых автобусов уже давно. Весной низкопольные автобусы были обещаны городу на областном уровне.

Кроме того, ожидается, что в ближайшие месяцы Челябинск получит новые трамваи. Ранее власти региона анонсировали увеличение в городе доли экологического общественного транспорта.