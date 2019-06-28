Барнаул, , 06:45 — REGNUM

В Барнауле завершился первый этап проверки тепловых сетей на плотность и прочность по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании (СГК). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 июня, в отделе по связям с общественностью компании.

В ходе работ энергетики выявили 215 повреждений. Из них 71 уже устранили, ремонты на остальных участках планируется завершить к 10 июля. С 17 по 26 июня в Барнауле прошел первый этап гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании.

«Опрессовка проходила при повышенном давлении теплоносителя в трубопроводах, при этом температура воды в трубопроводе не превышала 30−35°С. В ходе первого этапа, основная часть повреждений была найдена на внутриквартальных тепловых сетях — 138. Остальные 77 — дефекты магистральных трубопроводов. В 2018 году за все время гидравлических испытаний по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 было зафиксировано 222 повреждения, из них 91 на магистральных тепловых сетях и 131 — на квартальных», — пояснили энергетики СГК.

По их словам, в настоящее время прилагаются все усилия, чтобы завершить работы раньше заявленного срока и возобновить подачу ресурса в дома горожан. На сегодняшний день 71 повреждение из обнаруженных уже устранено, до 10 июля энергетики СГК планируют завершить ремонты на оставшихся участках, после чего горячая вода будет подана в дома потребителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения.