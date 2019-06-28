Нур-Султан, , 07:06 — REGNUM

Совокупный объем активов страховых компаний Казахстана по состоянию на 1 июня 2019 года составил 1,1 трлн тенге ($2,9 млрд), что на 4,8% больше, чем в начале года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

Обязательства страховых компаний с начала года выросли на 3,4%, до 600 млрд тенге ($1,58 млрд). Объем страховых резервов за пять месяцев увеличился на 6,8%, до 554,6 млрд тенге ($1,46 млрд). Собственный капитал страховых компаний с начала года увеличился на 6,6%, до 499,1 млрд тенге ($1,3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года сумма поступлений страховых премий в Казахстане составила 208,7 млрд тенге ($522 млн), что на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.