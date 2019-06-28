Оренбург, , 05:53 — REGNUM

Разработку концепции программы развития науки и высшего образования в Оренбургской области обсудили участники совещания в Оренбурге с участием руководителя уральского территориального управления Минобрнауки России Игоря Манжурова. Об этом сообщила пресс-служба Оренбургского государственного университета (ОГУ).

Приветствуя собравшихся, и. о. заместителя министра образования региона Наталья Сапрыкина отметила, что в настоящее время на территории Оренбургской области находится 33 учреждения высшего образования и научно-конструкторских бюро. На развитие науки регион ежегодно выделяет 52 миллиона рублей.

С проектом концепции программы развития науки и высшего образования на территории Оренбургской области присутствующих познакомил врио директора Оренбургского федерального исследовательского центра УрО РАН Сергей Черкасов.

Отмечается, что для укрепления научного потенциала и инновационного развития экономики области в документе определен ряд задач, в числе которых разработка стратегии развития Оренбуржья, проведение фундаментальных и прикладных исследований по различным научным направлениям, укрепление материально-технической базы академических и образовательных учреждений и другие. В своем докладе Черкасов отметил основные проблемы, которые препятствуют активному развитию науки в регионе.

«Нужно признать, что бизнес и производство в Оренбургской области не имеют сегодня той инфраструктуры, которая смогла бы принять современные разработки ученых. Еще одна проблема — кадровая. Подготовка выпускников в вузах должна вестись с таким расчетом, чтобы они могли работать на современном оборудовании, из вузов они должны выпускаться с идеологией восприятия всего нового. Наука должна работать на бизнес и на социально-экономические потребности общества», — объяснил учёный.

В свою очередь ректор ОГУ Жанна Ермакова познакомила собравшихся с основными направлениями научно-исследовательской деятельности Оренбургского государственного университета и предложила обсудить возможность реализации программы развития науки и высшего образования на территории Оренбургской области посредством функционирования научно-образовательного центра (НОЦ) с условным названием «Интеграл». Целю такого объединения ведущих научных и образовательных организаций с предприятиями реального сектора экономики при доминирующей координационной роли правительства региона, по её словам, должны стать разработка и внедрение перспективных исследований для решения крупных научно-технологических задач.

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