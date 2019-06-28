Берлин, , 05:23 — REGNUM

Торговый оборот между Германией и Ираном снизился из-за американских санкций на 49% за первый квартал 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет немецкой торговой палаты.

Согласно отчету, общая сумма, на которую снизился торговый оборот между Германией и Ираном, составляет около 529 миллионов евро. При этом 60 немецких компаний продолжают вести бизнес в Иране, однако они вынуждены работать с местными сотрудниками из-за влияния американских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук обвинил страны Евросоюза в «молчаливом одобрении» Ирана. Его недовольство было вызвано нежеланием стран ЕС вводить антииранские санкции.