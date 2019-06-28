Нижний Новгород, , 05:01 — REGNUM

Нижегородский бюджет на 2019 года снова откорректировали, увеличив как доходную, так и расходные части. В результате поправок, утверждённых Заксобранием области, дефицит бюджета вырос на порядка 300 млн рублей, до 10,9 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, изначально бюджет региона на 2019 год принимался бездефицитным, но первые поправки, внесённые в феврале, привели к превышению расходной части над доходной почти на 5 млрд рублей.

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27 июня 2019 года областные депутаты приняли очередной пакет поправок. В частности, были распределены дополнительные доходы, в том числе и поступления из федеральной казны.

В доходной части выросли налоговые поступления — на 2,317 млрд рублей. Это стало возможным в связи с ростом поступлений от налога на прибыль за пять месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года — на 20,7%, подоходного дохода граждан — на 11,7%, пивных акцизов — на 16,2%, а также налога, который взимается при применении упрощенной системы налогообложения, — на 15,1%.

Также из бюджета страны поступило свыше 1 млрд рублей, из которых почти 817 млн рублей предоставлены на возведение автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров на участке Неклюдово-Золотово в Боре. Ещё 112,4 млн рублей — это средства на мероприятия нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», а почти 80 млн рублей — деньги на ремонт, строительство и выкуп объектов для учреждений образования.

Рост расходов обусловлен также рядом статей. Так на финансовую помощь муниципалитетам, что заложена в резервном фонде правительства, направят дополнительно 500 млн рублей, на возмещение перевозки льготников транспортным компаниям — 253 млн рублей. Еще 230 млн рублей — это средства на продолжение строительства объектов на территории проблемного ЖК «Новинки Smart City», в который вложили деньги свыше 1,8 тыс. дольщиков.

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На проектирование девяти детсадов в Нижнем Новгороде будет затрачено около 80 млн рублей, на ремонт бюджетных учреждений — 111,2 млн рублей, на Парк Победы на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде — 56,2 млн рублей. Ещё свыше 160 млн рублей — средства на ремонт различных объектов культуры, здравоохранения и образования.

После поправок параметры бюджета распределились следующим образом: доходы выросли на порядка 3,3 млрд рублей — до 171,5 млрд рублей, расходы — на около 3,6 млрд рублей (до 182,4 млрд рублей).