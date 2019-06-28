Москва, , 03:14 — REGNUM

Российские торговые сети стали постепенно сворачивать развитие гипермаркетов. Об этом 28 июня пишет газета «Известия» со ссылкой на отчёт брокера торговой недвижимости «Магазин магазинов» за первое полугодие 2019 года.

Согласно отчёту, ритейлеры в последнее время сокращают свои площади и открывают магазины city-формата, площадью менее пяти тысяч квадратных километров.

Как сообщает издание, в Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») подтвердили, что в последние годы рентабельность гипермаркетов снижается во всем мире.

Отмечается, что в России покупатели перестали закупаться впрок и всё чаще стали посещать магазины у дома. Для них стали важны такие факторы, как близость торговой точки, экономия времени на покупки за счёт компактности магазина и отсутствия больших очередей.

Еще одним фактором служат и цены на товары. Выяснилось, что совершать покупки в гипермаркетах стало гораздо менее выгодно, чем прежде. Цены в магазинах крупных форматов растут, тогда как небольшие торговые точки, напротив, подстраиваются под потребителя.