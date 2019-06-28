Купертино, США, , 01:58 — REGNUM

Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв намерен покинуть её до конца 2019 года. Об этом сообщила 27 июня пресс-служба корпорации.

Джонатан Айв работал в Apple с 1992 года и отвечал за весь дизайн продукции, включая внешний вид устройств, пользовательский интерфейс и упаковки. В его ведении также находились основные архитектурные проекты Apple.

В сообщении отмечается, что Айв намерен открыть свою собственную дизайнерскую фирму, с которой Apple будет тесно сотрудничать в качестве клиента.

Напомним, в марте текущего года появлялась информация, что из Apple уволился один из ключевых инженеров Джерард Уильямс, который руководил разработкой процессоров для iPhone и iPad.