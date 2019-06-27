Пенза, , 22:57 — REGNUM

Предприниматель Николай Кузяков из Пензы, задавший на «прямой линии» президенту Владимиру Путину вопрос, стал участником заседания штаба по формированию инвестиционного климата, которое провел пензенский губернатор Иван Белозерцев 27 июня. Вопрос касался избыточности проверок бизнеса.

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По словам бизнесмена, представители федеральных служб, зачастую, не найдя за что наказать предпринимателя, сами просят его назвать какие-либо недостатки. Это нужно проверяющим, чтобы выписать любой штраф и отчитаться перед руководством, считает предприниматель.

«Федеральные структуры выполняют свои обязанности, и обижаться на них нельзя. Тем не менее, ко мне не раз обращались предприниматели с жалобами: если представитель контролирующего органа пошел на проверку, то обязательно какое-то нарушение должен начальству «принести». Это позор и вымогательство. Если есть недостатки — необходимо наказывать. Но подход не должен быть формальным», — отметил губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства, глава региона отдельно остановился на контрольно-надзорной деятельности. Согласно опросам, среднее количество проверок в год увеличилось с 2 до 2,5. По мнению Белозерцева, необходимо снижать давление на бизнес, нужен комплексный подход к созданию благоприятной деловой среды. Однако и бизнесменам необходимо активнее избавляться от «теневой» занятости, повышать заработные платы своим сотрудникам, платить все положенные налоги.

«Не обижайтесь на внеплановые проверки, если вы сами допускает нарушения», — сказал он.

В Национальном инвестиционном рейтинге, составленном Агентством стратегических инициатив за 2018, Пензенская область заняла 27-е место. Рейтинг составлен на основе мнений самих представителей бизнеса. За последние несколько лет регион поднялся в рейтинге более чем на 20 позиций. Созданы четыре индустриальных парка, единым оператором которых выступает «Корпорация развития Пензенской области». Сформированы две территории опережающего социально-экономического развития. Реализуется программа поддержки моногородов, действуют центры регионального развития, вводятся новые налоговые льготы, осуществляются другие виды поддержки бизнеса.