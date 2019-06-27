Детройт, США, , 22:49 — REGNUM

Компания Ford намерена сократить 12 000 рабочих мест в странах Европы к концу 2020 года, 27 июня передает агентство Reuters.

Ford закрывает три завода в России и по одному заводу во Франции и Уэльсе. Также автопроизводитель сократит смены на заводах в Испании и Германии.

Всего на 24 заводах Ford в странах Европы в настоящий момент работают 51 000 человек, ещё 14 000 — на совместных предприятиях с автоконцерном.

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