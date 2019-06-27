Пенза, , 22:30 — REGNUM

Пензенская область рассматривается в качестве пилотного региона по достройке проблемных домов с участием «Дом.рф». Об этом заявил 27 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ходе рабочей поездки на стройплощадку ЖК «Райки», где завершение строительства ведется в рамках закона о защите прав обманутых дольщиков.

«Тянуть с достройкой нельзя. Организация «Дом.рф» рассматривает Пензенскую область в качестве пилотного региона по достройке проблемных домов с участием средств этого фонда. Документы мы направили. Представители «Дом. РФ» приезжали в Пензу и увидели, что власть вместе с застройщиками активно работаем по решению этой проблемы», — сказал Белозерцев.

Жилой дом на ул. Пушкина (ЖК «Райки») достраивают новые подрядчики: ООО ПКФ «Термодом» (1 очередь) и ООО «Пенза-Стройком» (2 очередь). Чтобы гарантировать застройщикам возмещение затраченных средств, губернатор рекомендовал им вместе с ЖСК, управлением Госжилстройтехинспекции просчитать объем выполненных работ и составить соответствующий документ.