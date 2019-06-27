Нью-Йорк, США, , 22:00 — REGNUM

Все основные индексы Уолл-стрит находятся в «зеленой зоне» перед началом саммита G-20 в Японии, 27 июня передает агентство Reuters.

К середине дня индекс Dow Jones вырос на 31,62 пункта (0,12%), до 26 568,44 пункта, индекс S&P 500 вырос на 12,24 пункта (0,42%), до 2926,02 пункта, индекс Nasdaq вырос на 51,34 пункта (0,65%), до 7961,31 пункта.

Рынок, прежде всего, ждет переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином, которые запланированы в рамках саммита в Осаке.

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