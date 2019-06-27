Екатеринбург, , 20:58 — REGNUM

В Екатеринбурге депутаты городской думы просят правоохранительные органы проверить законность отчуждения банного комплекса из муниципального имущества. Вопрос обсуждался на совместном заседании двух думских комиссий: по экономическому развитию и по муниципальной собственности, сообщили журналистам в пресс-службе городского представительного органа.

Банный комплекс находится на улице Куйбышева, 42. Ранее муниципальное предприятие «Бодрость» было преобразовано в ООО «Уральские бани». Был привлечён инвестор, которому муниципалитет позднее продал свою долю.

Депутаты обеспокоены тем, что земля в центре города ушла частнику всего за 6,5 млн рублей. Один из них, Александр Караваев, предположил, что участок напротив кафедрального собора и торгового центра не может столько стоить.

В итоге депутаты решили попросить правоохранительные органы о том, чтобы проверить сделку по отчуждению бани. Обращения направлены в прокуратуру, антикоррупционное ведомство полиции, городскую счётную палату и Следственный комитет.