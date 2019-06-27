Красноярск, , 20:16 — REGNUM

Российское АО «Нефтегазхолдинг» и Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7 к 2024 году начнут совместную добычу на таймырском месторождении Пайяха. Планируется, что в 2030 году, российская и китайская компании выйдут на проектную мощность в 26 миллионов тонн. Как сообщает информационная служба мобильного приложения «Россия — Китай: главное», общая сумма сделки составляет 5 миллиардов долларов США.

Нефть

Пайяхская группа является одним из богатейших нефтегазовых месторождений Арктики. По международной классификации, запасы нефти Пайяхи по категории 2P составляют более 420 миллионов тонн, по категории 3P — 2 миллиарда тонн. В Китае проект называют частью стратегии «Ледяного Шелкового пути».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Красноярского края Александр Усс, объявляя начало промышленного освоения Пайяхского месторождения, назвал это историческим событием и привел слова главы «Роснефти» Игоря Сечина на ПМЭФ-2019 о том, что Пайях «будет определять лицо всей нефтедобывающей отрасли страны».