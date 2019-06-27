Красноярск, 27 июня 2019, 20:16 — REGNUM

Российское АО «Нефтегазхолдинг» и Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7 к 2024 году начнут совместную добычу на таймырском месторождении Пайяха. Планируется, что в 2030 году, российская и китайская компании выйдут на проектную мощность в 26 миллионов тонн. Как сообщает информационная служба мобильного приложения «Россия — Китай: главное», общая сумма сделки составляет 5 миллиардов долларов США.

Нефть
Нефть

Пайяхская группа является одним из богатейших нефтегазовых месторождений Арктики. По международной классификации, запасы нефти Пайяхи по категории 2P составляют более 420 миллионов тонн, по категории 3P — 2 миллиарда тонн. В Китае проект называют частью стратегии «Ледяного Шелкового пути».

Читайте также: В Красноярском крае началось промышленное освоение Пайяхского месторождения

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Красноярского края Александр Усс, объявляя начало промышленного освоения Пайяхского месторождения, назвал это историческим событием и привел слова главы «Роснефти» Игоря Сечина на ПМЭФ-2019 о том, что Пайях «будет определять лицо всей нефтедобывающей отрасли страны».