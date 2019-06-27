Саранск, , 19:49 — REGNUM

Прокуратура Мордовии в арбитражном суде оспорила сделки по незаконной передаче коммерческой организации муниципального имущества жилищно-коммунального назначения. Так, администрацией Зубово-Полянского муниципального района были переданы в безвозмездное пользование коммерческой организации 55 объектов водоснабжения и водоотведения (артезианские скважины, водопроводные сети, канализационные сети). Срок их эксплуатации составляет от 15 до 60 лет.

«Вместе с тем федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» в отношении муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения, имеющих значительный период эксплуатации (более 5 лет), установлен специальный порядок передачи прав владения и пользования — по концессионным соглашениям, призванный обеспечивать более широкие по сравнению с арендой возможности реализации инвестиционных программ по модернизации и замене морально устаревшего оборудования на объектах жилищно-коммунального назначения», — сообщает региональная прокуратура.

Кроме того, указанное имущество передано коммерческой организации в безвозмездное пользование, что влечет недополучение местным бюджетом денежных средств за его использование.