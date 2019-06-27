Бердск, Новосибирская область, , 19:05 — REGNUM

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе объезда сегодня, 27 июня, проинспектировал ход работ на улице Лунная в Бердске, которую ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Дефектов не так много, но даже на единичные дефекты будет достаточно жёсткая реакция. Уже есть яркий пример, когда заказчик заставил подрядчика заменить пять тысяч квадратных метров нижнего выравнивающего слоя, не соответствовавших требованиям технологии. Также мы обращаем пристальное внимание на выполнение работ по гарантийным случаям», — отметил Травников и подчеркнул, что основной акцент по дорожным работам сегодня — на качество, и спрос за него усиленный.

Губернатор подчеркнул, что парковочные «карманы» по улице Лунной были упразднены как небезопасные. Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено проработать вопрос по организации новых. Андрей Травников отметил, что если есть возможность компенсировать дефицит парковок через расширение съезда, то можно на это пойти.

Общая протяжённость ремонтируемого участка дороги по ул. Лунная в Бердске — 2,24 км. Дорога является главной подъездной дорогой к ДК «Родина», к микрорайонам «Белокаменный», «Космический», «Южный» и подъездом к строящимся в микрорайоне «Южный» школе и детскому саду. По данным ГУ МВД, в 2018 году на перекрёстке улиц Лунная и Космическая образовалось место концентрации ДТП. Первоочередная задача, стоящая в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — ликвидация таких проблемных участков.

Капитальный ремонт на участке протяжённостью 0,44 км по ул. Лунная ведёт подрядная организация ООО «Строй Сити». На объекте заменят асфальтовое полотно, дорожные знаки и установки светофоров. Будут обустроены пешеходные переходы. Появятся новые тротуары, будет обновлено освещение, высажены деревья. Сумма муниципального контракта — 57 млн рублей. Срок окончания работ — до 1 августа. Это — первый объект БКАД, планируемый ко вводу в эксплуатацию в текущем году.

Отметим, что в 2019 году региональным проектом «Дорожная сеть» в рамках нацпроекта в Новосибирской области планируется отремонтировать 117 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 159,9 км. Кроме автодорог регионального значения в нормативное состояние планируется привести 57 дорожных объектов на улично-дорожной сети городских округов, в том числе 37 объектов в городе Новосибирске, шесть — в Бердске, один — в Искитиме, два — в Оби, три — в р.п. Кольцово — общей протяжённостью 38,7 км. А также ликвидировать пять мест концентрации ДТП в областной столице.

По состоянию на 24 июня из 117 запланированных объектов по всем объектам (100%) по итогам аукционных процедур определены подрядные организации, заключены государственные и муниципальные контракты. На большинстве из них уже ведутся работы.

Общий бюджет на реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019—2024 годах составляет 39,6 млрд рублей, из которых 8,2 млрд рублей за счёт федерального бюджета, 29,1 млрд рублей — областного бюджета и 2,3 млрд рублей — бюджетов городских округов области. В 2019 году объём финансирования — 5,5 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета, 2,7 млрд рублей за счёт средств областного бюджета.