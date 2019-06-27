Нью-Йорк, США, , 18:34 — REGNUM

Акции компании Boeing на фондовом рынке США упали на 3% после заявления управления авиации о новой проблеме лайнера 737 MAX, 27 июня передает агентство Reuters.

Как сообщало, 26 июня управление авиации США заявило о «новом потенциальном риске», обнаруженном при проверке лайнера Boeing 737 MAX.

Капитализация Boeing уже снизилась на десятки миллиардов долларов после крушения 737 MAX в Эфиопии, которое привело к запрету полетов лайнера по всему миру.

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