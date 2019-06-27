Ставрополь, , 17:56 — REGNUM

Власти Ставропольского края пытаются предотвратить чрезвычайную ситуацию, связанную с массовым распространением саранчи. По состоянию на 26 июня вредители обнаружены в 21 районе региона на площади 81 тыс. га. Средняя их численность — от девяти до 150 единиц на квадратный метр, сообщили ИА REGNUM 27 июня в краевом минсельхозе.

Защитные мероприятия по саранчовым вредителям проведены в 21 районе субъекта на площади 52,8 тыс. га. В работе задействовано семь авиабортов и 63 единицы наземной техники. Борьба с насекомыми обошлась бюджету в 28 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года из-за нашествия саранчи на территории нескольких районов Ставрополья был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ущерб от вредителей тогда был оценён в 5 млн рублей. В Арзгирском, Левокумском и Нефтекумском районах наблюдалось массовое повреждение озимой пшеницы и кормовых культур.