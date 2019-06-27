Тверь, , 17:38 — REGNUM

Губернатор Тверской области Игорь Руденя 27 июня провёл заседание регионального правительства. Первым вопросом повестки дня стала реализация в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обсуждение проходило в русле задач, поставленных накануне президентом России Владимиром Путиным на заседании Государственного совета.

Игорь Руденя поручил разработать региональную программу развития сети дорог и повышения безопасности дорожного движения до 2024 года Пресс-служба правительства Тверской области

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу: каждый регион должен разработать и принять реалистичную программу развития сети автодорог и повышения безопасности дорожного движения до 2024 года. Существующая государственная программа Тверской области разработана до 2022 года, поэтому Министерству транспорта региона необходимо в кратчайшие сроки выполнить поручение президента», — сказал Руденя.

Губернатор поручил также учесть в текущей работе и стратегическом планировании решения Госсовета, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

За последние годы в Тверской области существенно выросли объёмы и качество дорожного строительства. Национальный проект даст Тверской области дополнительную возможность развиваться в этом направлении, считает Игорь Руденя.

В 2016 году на территории Верхневолжья было отремонтировано 155 км региональных и местных дорог, в 2018-м — 330 км. В 2019 году планируется привести в порядок 430 км дорог, в том числе по национальному проекту — 104 км региональных дорог. Это участки дорог «Торжок — Осташков», «Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна» в Рамешковском районе, «Осташков — Селижарово — Ржев», «Красномайский — Фирово». 33 км (24 участка) магистральных дорог будет отремонтировано в Твери.

В настоящее время заключены контракты в рамках национального проекта на 2019 год, на объектах уже идёт ремонт. На дорогах с большой интенсивностью движения, в частности «Торжок — Осташков» и «Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна», а также на улицах Твери применяются новые технологии ремонта — метод холодной регенерации и укладка щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Основные работы по укладке дорожного покрытия и нанесению разметки около образовательных учреждений должны быть завершены к 1 сентября 2019 года, подчеркнул Игорь Руденя.

Особое внимание уделят повышению безопасности дорожного движения. В 2019 году на дорогах Верхневолжья предполагается заменить и установить порядка 8 тыс. погонных метров металлического барьерного ограждения, более 530 дорожных знаков, свыше 440 сигнальных столбиков, обновить разметку.

В городских и сельских поселениях также предусмотрена установка пешеходных ограждений и светофоров, систем освещения, устройство искусственных неровностей. Губернатор Игорь Руденя поручил создать областную схему работ по обеспечению доступности пешеходной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Реализацию национального проекта в Тверской области курирует проектная группа, в состав которой вошли представители регионального Министерства транспорта, Управления дороги «Москва — Санкт-Петербург», дорожного фонда региона, администрации Твери, ГИБДД, Управления государственного автодорожного надзора по Тверской области.

Согласно национальному проекту, к 2024 году стоит задача увеличить до 34% долю региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, в городе Твери — до 85%. На реализацию проекта до 2024 года Тверской области из федерального бюджета будет выделено 18 млрд рублей.