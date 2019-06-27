Москва, , 16:52 — REGNUM

За первый квартал 2019 года компания «Россети» выплатит дивиденды в размере более 5 млрд рублей. Соответствующее решение было одобрено 27 июня 2019 года на годовом общем собрании акционеров компании в Москве. Подчеркнём, что такая сумма в два раза направленной на выплату в 2018 году, и сопоставима с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования компании «Россети».

Общее собрание акционеров компании «Россети» Фото — Россети

Как отметил министр энергетики Российской Федерации, председатель совета директоров «Россетей» Александр Новак, компания работает эффективно и является инвестиционно привлекательной.

«За последние полгода капитализация «Россетей» выросла на 90%. Важно и то, что холдинг много внимания уделяет внедрению современных технологий. Помимо этого, разрабатываемые правительством РФ совместно с «Россетями» изменения в нормативно-правовую базу электросетевого комплекса будут способствовать росту показателей», — подчеркнул Новак.

Генеральный директор холдинга «Россети» Павел Ливинский отметил, что показатели операционной деятельности группы «Россети» в очередной раз продемонстрировали уверенный рост. По его словам, обеспечен рост финансовых показателей, а также снижен уровень долговой нагрузки.

Согласно отчёту компании, в 2018 году передано 762 млрд кВт•ч электроэнергии, присоединено 19 ГВт мощности. Уровень потерь при передаче электроэнергии по результатам 2018 года впервые в истории опустился ниже 9% и составил 8,95%. Консолидированная выручка группы впервые в истории превысила 1 триллион рублей, составив 1 021,6 млрд рублей (948,3 по итогам 2017 года). При этом чистая прибыль в сравнении с 2017 годом увеличилась более чем на 3,5 млрд и составила 124,7 млрд рублей). Увеличение свободного денежного потока составило более 18 млрд рублей, что позволило снизить долговую нагрузку группы — показатель чистый долг/EBITDA в сравнении с 2017 годом составил 1,42х (1,55х в 2017 году).

Добавим, что акционеры также избрали новый состав Совета директоров, Ревизионную комиссию и аудитора общества. Кроме того, рассмотрены в новой редакции устав и ряд внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля.