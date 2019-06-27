Тосно, Ленинградская область, , 16:22 — REGNUM

Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. Это первая собственная база «Газпром нефти» на Северо-Западе, которая должна задать новый стандарт аналогичным комплексам в стране.

Александр Дюков Gazprom-neft.ru

Предполагается, что ежегодно терминал сможет переваливать до 1 млн тонн нефтепродуктов, в резервуарном парке может одновременно храниться 40 тыс. кубометров продукции. На «Гладком» также внедрены передовые технологии экозащиты. Об окружающей среде позаботится система рекуперации паров и очистные сооружения. У терминала также есть собственная лаборатория, которая контролирует качество нефтепродуктов.

«Если бы во времена Антона Павловича Чехова в России существовали вертикально интегрированные компании, то, кроме своей известной фразы, он, наверное, еще сказал бы, что в вертикально интегрированной нефтяной компании все должно быть прекрасно: не только геологоразведка, добыча и переработка, заправочные станции, но и терминалы. К этому, безусловно, мы должны стремиться. И не только прекрасны, но еще и эффективны и функциональны. Задан новый стандарт. Действительно, то, что здесь построено — впечатляет. Главное, чтобы все терминалы «Газпром нефти» соответствовали вновь заданному уровню», — заявил, запуская терминал в Ленобласти, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Комплекс называют уникальным по уровню технологической оснащенности процессов управления, это единственный в России топливный терминал с узлами учета, где полностью автоматизирован контроль объема и параметров нефтепродуктов при приеме железнодорожных цистерн и отгрузке в автотранспорт. Таким образом, все данные о движении топлива обрабатывают в онлайн-режиме. Цифровой двойник топливного терминала содержит всю информацию о проекте с начала строительства, что дает виртуальный доступ к управлению.

«Такой комплекс в России первый. Мы его долго строили, и сейчас надо признать, что это первый комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов в России», — заметил директор «Газпром нефти» по региональным продажам Александр Крылов. Он признал, что аналогичные терминалы есть в Европе и Северной Америке.

«Самое главное, что здесь системы учета полностью автоматизированы, здесь практически не применяются руки, и все четыре главных показателя нефтепродуктов учитываются и при приемке, и при отпуске», — уточнил Крылов. Это, по его словам, позволяет максимально исключить «человеческий фактор», безопасность повысить, а операционные затраты снизить. В итоге, для функционирования комплекса достаточно всего 29 сотрудников.

К 2025 году «Газпром нефть» собирается все свои терминалы модернизировать по примеру «Гладкого». Планируется, что благодаря комплексной реконструкции терминалов объем перевалки на собственной сети компании вырастет более чем на 20%, а средний объем перевалки по одному терминалу — на 58%. На данный момент доля «Газпром нефти» на рынке нефтепродуктов Северо-Запада составляет около 25%, как в корпоративном, так и в «физическом» сегменте.