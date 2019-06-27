Москва, , 16:01 — REGNUM

На валютном рынке многое сейчас будет зависеть от итогов встреч глав основных ведущих государств, вся мировая политика и экономика на два дня переместились в Страну восходящего солнца — Японию. От итогов встречи между американским президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным будет зависеть и курс российской национальной валюты, от итогов встречи между главами США и Китая будет зависеть и мировая экономика, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В перспективе курс российской национальной валюты имеет шансы укрепиться до отметок ниже 63,36—62,26 с целью движения в 60,06 руб./доллар и ниже, но для этого надо в Осаке найти общие не только точки соприкосновения между США и РФ, но и приемлемое решение с учётом интересов двух стран, что в условиях действующих на сегодня санкций со стороны официального Вашингтона, трудновато», — отметил эксперт.

Компромисс представляется действительно возможным, ведь совсем не за горами в Америке стартует очередная предвыборная гонка и американский президент Дональд Трамп снова хочет победить на этих выборах.

Несмотря на санкции и очень существенные противоречия между США и Россией, на текущей день есть шанс для нормализации отношений и решения ряда геополитических вопросов, что крайне позитивно может сказаться на курсе российской национальной валюты и привести её на уровни ниже 60 руб./доллар, но это уже к концу 2019 года.

«К 28 июня курс российского рубля будет находиться ещё выше отметки в 60, но тренд на общее укрепление курса рубля сломлен не будет, напротив, рынок ждёт новостей, которые укрепят веру глобальных инвесторов в силу российского рубля и экономики, но это будут пока только эмоции, суть будет к концу года. Уже не удивят цифры на уровне в 55,55 руб./доллар», — считает Блинов.

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