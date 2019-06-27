Сеул, , 15:52 — REGNUM

Представители Генерального инвестиционного управления Саудовской Аравии (SAGIA) подписали меморандум о взаимопонимании с представителями 10 южнокорейских компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что подписание документов состоялось в рамках корейско-саудовской партнерской конвенции, которая прошла 26 июня в пятизвездочном отеле Сеула Four Seasons.

«Благодаря данному оглашению южнокорейские компании смогут выйти на рынок одной из ведущих стран — Саудовской Аравии. А мы в свою очередь сможем привлечь в страну крупные инвестиции», — сообщили представители SAGIA.

Известно, что согласно подписанным документам, южнокорейские компании смогут сотрудничать с представителями Саудовской Аравии в таких сферах, как финансы, медиа, нефтехимия, возобновляемые источники энергии.

В настоящее время на территории Саудовской Аравии около 118 южнокорейских компаний осуществляют свою деятельность.