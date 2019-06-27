Ярославль, , 15:32 — REGNUM

В Ярославле под угрозой может оказаться теплоснабжение и горячее водоснабжение одного из крупнейших новых микрорайонов — микрорайона «Сокол» Фрунзенского района, в котором проживает более 10 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Микрорайон «Сокол»

Вероятно, причиной стало бездействие властей в части установления норм расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды. Это вылилось в разногласия и судебные разбирательства между управляющей компанией «ПИК-Комфорт», теплоснабжающей организацией «АДС» и регулирующими органами по поводу оплаты горячей воды. «ПИК-комфорт» обратилась в арбитражный суд с иском к «АДС» и выиграла иск на сумму 7,9 млн рублей.

Странный норматив

Все последние годы «АДС» выставляла счета управляющим компаниям по показаниям общедомовых приборов учета, то есть по факту потребления. Но с 2017 года энергетики должны поставлять горячую воду не по приборам учета, а по нормативу нагрева. При этом департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области установил нормативы расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды лишь с 1 января 2020 года. В переходный период департамент рекомендовал в качестве норматива расхода теплоэнергии на нагрев воды использовать величину в размере 0,06 гигакалории на один кубический метр воды. В результате получилось, что по нормативам горячая вода для жителей «Сокола» дешевле, чем по факту примерно на треть. Эту разницу и взыскал «ПИК-Комфорт» через суд.

В «АДС» говорят, что такая разница возникла из-за схемы горячего водоснабжения новых домов микрорайона.

«Особенностью системы теплоснабжения нашей организации является «закрытая» схема горячего водоснабжения, — поясняет генеральный директор теплоснабжающей компании «АДС» Игорь Пучков. — Т. е. горячая вода отбирается не из системы отопления, как на ТЭЦ и других крупных котельных города, а из отдельной сети — сети горячего водоснабжения. В большинство наших домов приходят не 2 трубы, а четыре — отдельно отопление и отдельно горячая вода. Поэтому горячая вода очень хорошего качества, о чем свидетельствует минимальное количество жалоб населения. Однако удельная энергоемкость такой схемы выше, чем при «открытой» системе — дополнительные потери, затраты на перекачку и подогрев горячей воды и пр. При этом основная проблема при расчетах в том, что итоговая сумма при начислении по нормативу получается на треть меньше, чем то, что показывают счетчики. И получается, что эта треть — за наш счет».

В «АДС» недоумевают, зачем нужен норматив нагрева горячей воды при наличии общедомового счетчика? Дело в том, что стоимость горячей воды при расчете по счетчику всегда разная. Вода постоянно циркулирует по стоякам и полотенцесушителям. На ее температуру влияет и объем потребления. Вода потребляется не сразу, она остывает в системе, и ее нужно подогревать. Расчет по установленной норме нагрева положительно скажется на платежках, которые получат жители — горячая вода будет стоить у всех одинаково. Но куда девать разницу?

«0,06 гигакалории достаточны для того, чтобы один раз нагреть тонну воды до 60 градусов. Но ее недостаточно для того, чтобы поддерживать эту температуру в системе. Я думаю, это понятно каждому, кто учил в школе физику», — говорит Игорь Пучков.

«ПИК-Комфорт»: Мы вернем жителям деньги

В «ПИК-Комфорте» полагают, что действуют в интересах жителей, которым и будут возвращены деньги, выигранные в суде у «АДС»:

"Управляющая компания «ПИК-Комфорт» как исполнитель коммунальных услуг не имеет собственного экономического интереса в приобретении коммунальных ресурсов и фактически действует как посредник между потребителями коммунальных услуг и ООО «АДС», сообщили в «ПИК-Комфорте». В результате несоответствия методик определения стоимости поставляемых коммунальных ресурсов, ежемесячно присутствовала разница между стоимостью поставленного коммунального ресурса, предъявленного к оплате ООО «ПИК-Комфорт» со стороны ООО «АДС», и стоимостью того же количества коммунального ресурса, подлежащего оплате собственниками помещений. Действуя в интересах жителей, ООО «ПИК-Комфорт» обратилось в ООО «АДС» с требованием привести методику определения объема тепловой энергии на нагрев холодной воды для целей горячего водоснабжения в соответствие требованиям действующего законодательства и произвести перерасчет за период с января 2015 года по октябрь 2017 года, а также производить начисление в текущих расчетных периодах в соответствии с нормами законодательства. Эти требования ООО «АДС» оставило без рассмотрения. В данный момент ООО «АДС» подало апелляцию на выигранное «ПИК-Комфорт» дело в арбитражном суде. По факту вступления решения суда в законную силу собственникам помещений будет произведена корректировка размера платы за указанный в решении период — с января 2015 по октябрь 2017 года. Стоит отметить, что «ПИК-Комфорт» при подаче искового заявления уже произвела частичную корректировку жителям и привело с 2017 года методику начислений в соответствие нормам действующего законодательства».

Сегодня — деньги, завтра — катастрофа?

Пока противостояние только нарастает. И у управляющей компании, и у энергетиков взаимные претензии друг к другу. По данным бухгалтерского учета «АДС», задолженность «ПИК-Комфорта» в июне составляет 24 млн рублей. «ПИК-Комфорт"полагает, что из этой суммы необходимо вычесть 7,9 млн по решению арбитражного суда. Также управляющая компания намерена предъявить новые иски «за неосновательное обогащение» на 3,6 млн рублей и «по взысканию процентов за пользование денежными средствами по состоявшемуся решению суда» на сумму 2,2 млн. Кроме того, с ноября 2017 года «ПИК-Комфорт» ежемесячно заявляет разногласия в адрес «АДС» по методике начислений по услуге горячее водоснабжение. Сумма заявленных разногласий составляет 6,8 млн руб. Общая сумма заявленных со стороны «ПИК-Комфорт» разногласий составляет 20,5 млн.

В теплоснабжающей организации говорят, что не видят врагов в управляющей компании, несмотря на судебные разбирательства. Коммунальные компании должны вместе работать для жителей, чтобы предоставлять им качественные услуги. Если деньги действительно вернут жителям «Сокола», людям будет хорошо сегодня. Но завтра они могут столкнуться с серьезными проблемами. Под угрозу встает вся система теплоснабжения района.

«Вся катастрофичность ситуации заключается в том, что сегодня у нас возникает огромная финансовая дыра — ведь получается, что мы должны доплачивать примерно по 60 рублей за каждый потребленный людьми кубометр горячей воды, — говорит генеральный директор теплоснабжающей компании «АДС» Игорь Пучков. — Жители и так нам должны примерно 30 млн рублей. Мы терпеливо работаем с этими задолженностями, поскольку понимаем: многим людям действительно нечем платить. Но в ситуации с исками «ПИК-Комфорт» мы одномоментно лишаемся еще и этой сопоставимой суммы. При этом сейчас «АДС» должна проводить ремонтные работы, чтобы подготовиться к зиме. Весь объем ремонтной программы — 28 млн рублей. Инвестиционная программа организации, по которой мы проводим восстановление резервно-топливного хозяйства, модернизацию котлов и ЦТП — еще 30. По предписанию прокуратуры до начала отопительного сезона мы должны приобрести резервное топливо — мазут. Это еще порядка 12−15 млн руб. Такие суммы не покрыть никакими кредитами. В ближайшей перспективе у нас не останется денег ни на мазут, ни на ремонты, ни на реализацию инвестиционной программы».

А где же власти?

Логично, что ситуация с самым развивающимся микрорайоном города должна интересовать власти города и области. В «Соколе» активно строится жилье и социальная сфера. Работают три новых детских сада, в этом году должна начать строиться первая за последние два десятка лет новая школа в Ярославле.

Микрорайон «Сокол»

Очевидно, что проблема — не просто спор хозяйствующих субъектов. Ведь спровоцировали ее во многом решения органов власти. «АДС» неоднократно обращалось за помощью к регулирующему органу, говорит Игорь Пучков:

«Я особо отмечу, что АДС с весны 2018 года неоднократно обращалось в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, в мэрию городы Ярославля с просьбой ввести в действие нормативы на подогрев, соответствующие фактическим данным с общедомовых приборов учета. Аналогично мы обращались в мэрию города Ярославля с просьбой помочь. Было проведено даже несколько совещаний на эту тему. Знаю, что наши коллеги из муниципального «Яргортеплоэнерго» также пытались хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки. Однако воз и ныне там. Больше года на наши просьбы от властей всех уровней исходит полное молчание, даже несмотря на то, что мы предоставили абсолютно все показания приборов учета за последние 5 лет, из которых явно видно ту 30-процентную разницу, о которой я говорил. При этом областной регулятор, зная о проблеме и имея на руках все подтверждающие документы, все равно при тарифном регулировании использует величину в 0,06 гигакалории. На просьбу пояснить, откуда взялась эта величина и почему игнорируются приборы учета — опять молчание. Знаю, что наши коллеги из «Яргортеплоэнерго» тоже серьезно страдают от этой ситуации. У них аналогичная — «закрытая» схема горячего водоснабжения. Получается, что в Ярославской области, по моему мнению, целенаправленно губится не только частный бизнес, но и муниципальное предприятие, которое больше 20 лет вело масштабную модернизацию своих активов. Мы тоже на протяжении 7 лет ведем работу по восстановлению котельной и сетей. Все помнят аварию 2012 года, когда у нас в середине зимы разорвало котел. За эти годы мы капитально отремонтировали котлы, заменили десятки километров тепловых сетей. Мы практически полностью заменили оборудование ЦТП, почти все трубы горячей воды у нас — пластик. И что? Все коту под хвост?»

Ситуация, действительно, складывается странная. С 2012 года власти активно рекомендовали людям устанавливать приборы учета, а ресурсоснабжающие организации в принудительном порядке вели работу по оснащению многоквартирных домов такими приборами. Оплачивали их сами жители, а некоторые продолжают оплачивать до сих пор.

«Я работаю честно. Наше предприятие работает честно. Но как можно работать, если себестоимость кубометра горячей фактически составляет 200 рублей, а продавать егозаставляют по 146 руб. Это ведь и газ, и электроэнергия, ремонты, зарплата работников и прочее. Для примера: представьте, что магазин покупает помидоры по 150 рублей, а продает по 100. Долго ли такой магазин проработает? Все, что мы просим — это привести тарифную политику к тем реалиям, которые есть, и которые показывают приборы учета. Любой энергетик вам скажет, что главное в нашей работе — надежность и безаварийность. А за счет чего мы должны будем обеспечить эту надежность? Больше того: при таком развитии событий в ближайшее время у нас гарантированно не будет денег для того, чтобы банально купить газ», — резюмирует Игорь Пучков.

Станет ли Ярославль «Вторым Переславлем»

«АДС» — единственная котельная, которая поставляет тепло и горячую воду в микрорайонах «Сокол» и «Дядьково». Кроме того, она поставляет их в новый район «Волга-Парк» группы компаний ПИК. Что будет, если теплоснабжающая организация будет доведена до кризиса вследствие этой странной ситуации?

Пример может оказаться заразительным, и другие управляющие компании могут последовать примеру «ПИК-Комфорта» в отношении других теплоснабжающих организаций.

В Ярославской области есть печальный пример «войны» поставщиков и потребителей теплоэнергии — город Переславль. Итог ее печален: город сидит летом без горячей воды, батареи зимой то и дело остывают, при этом растут долги города за газ, что приводит к срыву договоренностей между властями региона и «Газпромом». При этом та же самая власть и игнорирует вмешательство в ситуацию, чтобы ликвидировать все очевидные проблемы. Повторится ли эта история в областном центре? ИА REGNUM будет следить за развитием событий.