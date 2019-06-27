Париж, , 15:17 — REGNUM

Покупательная способность во Франции увеличится на 1,4% в 2020 году после 2,1% в 2019 году. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр государственного бюджета Франции.

«Эта цифра немного больше, чем ожидалось, в основном из-за мер и снижения налогов, объявленных в декабре», — заявил министр государственного бюджета Франции Джеральд Дарманин, добавив, что «ставка делалась на 1%».

Министр заверил, что у правительства есть «средства» для «снижения налогов», и пообещал, что государственный дефицит, действительно, будет около 2% ВВП в 2020 году.

«Я помню, что, когда я приступил к выполнению своих обязанностей, государственный дефицит составлял 3,4%. Мы сделаем, и он будет 2%, 1,4%. Это означает сокращение государственного дефицита на 28 млрд евро», — отметил Джеральд Дарманин.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Центральный банк Франции объявил, что покупательная способность домашних хозяйств, поддерживаемая снижением налога на жилье и взносов в систему социального обеспечения, достигнет 1,7% в 2019 году.

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