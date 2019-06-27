Киев, , 15:06 — REGNUM

Правительство Украины одобрило распоряжение о привлечении 149 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на модернизацию украинских электросетей Об этом сообщили 27 июня в пресс-службе министерства финансов Украины.

«Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях», — сказано в сообщении.

Это позволит управлять оборудованием дистанционно, без дополнительного присутствия людей на местах.

Реализовывать проект будет государственное предприятие «Укрэнерго». Он позволит повысить эффективность и надёжность передачи электроэнергии в Западном, Северном, Южном и Центральном регионах Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕБРР призвали Украину отложить введение рынка электроэнергии из-за риска, связанного с нарушением его функционирования.

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