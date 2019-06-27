Ашхабад, , 14:59 — REGNUM

В ходе визита в Герат туркменская делегация договорилась с афганскими властями о продлении до декабря 2020 года соглашение о поставках электроэнергии в соседний Афганистан. Об этом заявил вице-премьер-министр Туркмении Чарымырат Пурчеков в ходе правительственного совещания.

Высокопоставленный чиновник отметил, что срок действия предыдущего контракта истекает 31 декабря 2019 года.

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В свою очередь президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что туркменские власти продолжат предпринимать меры по социально-экономическому возрождению Афганистана, в частности — продолжая продавать электричество по льготной цене и помогая строить линии электропередачи.

«Туркмения обладает богатейшими запасами энергоресурсов, постоянно увеличиваются объемы инвестиций в данную перспективную отрасль. Наращивание потенциала отрасли будет способствовать дальнейшему увеличению экспорта туркменской электроэнергии, прежде всего, в Афганистан», — подытожил глава государства.

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