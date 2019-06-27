Чебоксары, 27 июня 2019, 14:50 — REGNUM
В Чувашии могут передать на аутсорсинг в специализированные организации подготовку технического задания при проведении государственных закупок. Такое предложение как одно «из мер повышения эффективности закупочных процедур» обсуждалось на выездном заседании общественного совета при администрации главы Чувашии.
В релизе отмечается, что на заседании были обсуждены «типичные ошибки», возникающие при размещении государственных заявок на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В том числе в медицинской отрасли.
Каков размер «дополнительных издержек», не сообщатся.
На заседании также были приведены факты предоставления организациями здравоохранения «необоснованных преимуществ» отдельным хозсубъектам, действующим на рынке услуг розничной торговли медицинскими изделиями, лекарственными препаратами и сопутствующими товарами. Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов сообщил, что в целях недопущения подобных фактов проведены «беседы с руководителями» всех подведомственных учреждений. И заверил, что должностные лица, виновные в нарушениях, будут привлекаться к ответственности.
По данным госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам, в январе — апреле 2019 года было объявлено 1620 закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, объём размещенного заказа составил 4 880,3 млн рублей. Подведены итоги по 1220 закупкам. Экономия бюджетных средств по результатам состоявшихся закупок, по которым определены победители, составила 155,1 млн рублей, или 8,7%. Бюджетные средства, сэкономленные по результатам проведенных закупок, направлены заказчиками на дополнительное материально-техническое оснащение и ремонт социальных учреждений республики.