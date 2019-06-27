Чебоксары, , 14:50 — REGNUM

В Чувашии могут передать на аутсорсинг в специализированные организации подготовку технического задания при проведении государственных закупок. Такое предложение как одно «из мер повышения эффективности закупочных процедур» обсуждалось на выездном заседании общественного совета при администрации главы Чувашии.

В релизе отмечается, что на заседании были обсуждены «типичные ошибки», возникающие при размещении государственных заявок на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В том числе в медицинской отрасли.

«При обсуждении осуществления процедур государственных закупок было отмечено, что одной из мер повышения эффективности закупочных процедур является передача на аутсорсинг в специализированные организации подготовку технического задания для участников торгов. В то же время, как заметила руководитель государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова, данная мера подразумевает дополнительные издержки республиканского бюджета и риски несоблюдения временных рамок, ограничивающих организаторов конкурсов», — говорится в сообщении.

Каков размер «дополнительных издержек», не сообщатся.

На заседании также были приведены факты предоставления организациями здравоохранения «необоснованных преимуществ» отдельным хозсубъектам, действующим на рынке услуг розничной торговли медицинскими изделиями, лекарственными препаратами и сопутствующими товарами. Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов сообщил, что в целях недопущения подобных фактов проведены «беседы с руководителями» всех подведомственных учреждений. И заверил, что должностные лица, виновные в нарушениях, будут привлекаться к ответственности.

По данным госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам, в январе — апреле 2019 года было объявлено 1620 закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, объём размещенного заказа составил 4 880,3 млн рублей. Подведены итоги по 1220 закупкам. Экономия бюджетных средств по результатам состоявшихся закупок, по которым определены победители, составила 155,1 млн рублей, или 8,7%. Бюджетные средства, сэкономленные по результатам проведенных закупок, направлены заказчиками на дополнительное материально-техническое оснащение и ремонт социальных учреждений республики.