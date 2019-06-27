Мельбурн, Австралия, , 14:51 — REGNUM

С 28 июня по 3 июля в Мельбурне (Австралия) пройдет 26-я межсессионная встреча министров Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Всестороннее региональное экономическое партнерство — это соглашение о «зоне свободной торговли плюс», охватывающее 10 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и 6 государств, с которыми у АСЕАН уже подписаны соглашения о свободной торговле.

Известно, что в переговорах примут участия 50 представителей министерств промышленности и их смежных министерств.

Цель данных переговоров — обсудить открытие рынков, инвестиции, права на интеллектуальную собственность, электронную торговлю и государственные предприятия.

«Мы планируем провести двусторонние переговоры с основными странами-участницами ВРЭП, а именно с Индией, Малайзией и Индонезией. Посредством переговоров и соглашений мы постараемся обеспечить нашей стране выход на другие рынки», — сообщили представители министерства.