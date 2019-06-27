Курск, , 14:37 — REGNUM

В России все данные о мерах поддержки, услугах и сервисах для бизнеса, производственных и сбытовых площадках планируется объединить на едином портале. На ресурсе также будут размещаться и актуальные данные об изменениях в регулирующем законодательстве, информация о требованиях контрольно-надзорных органов. Об этом на Среднерусском экономическом форуме заявила начальник отдела департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Наталья Шаманская.

По её словам, организация, которая займётся созданием единой национальной цифровой экосистемы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, уже выбрана по итогам конкурса. Реализовать проект планируется к середине 2020 года.

«В единой системе предприниматель сможет получить адресную помощь, узнать о мерах поддержки, которые эффективны именно для его бизнеса. Вход на портал будет осуществляться через ЕСИА — учетную запись портала «Госуслуги», — уточнила Шаманская.

Напомним, VIII Среднерусский экономический форум проходит 26−27 июня в Курске. Тема форума «Цифровой регион». В работе СЭФ принимает участие свыше 3 тыс. человек.