Москва, , 14:24 — REGNUM

Следственные действия в автосалонах группы «Рольф» связаны с делом 2014 года и предположительным выводом средств за рубеж. Работу компании пытаются блокировать, заявил основатель «Рольфа» Сергей Петров журналу Forbes.

«Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж», — сказал Петров.

Он добавил, что не удивлен процедурами, так как «это Россия». Таким образом блокируют работу компании, которая за три года выплатила 30 млрд рублей налогов, полагает Петров.

Основатель «Рольфа» предположил, что обыски могут связаны с его политической позицией или «рейдерским захватом».

Петров, занимающий в списке Forbes 114-е место среди самых богатых граждан РФ ($900 млн), основал компанию в 1991 году. На сегодняшний день «Рольф» является крупнейшим автодилером в России.

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