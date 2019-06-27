Тбилиси, , 14:14 — REGNUM

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России. Специальное заявление в связи с процессами на валютном рынке страны распространил Национальный банк Грузии.

«Обменный курс во время внешнего шона является автоматическим стабилизатором. В этих условиях обесценивание обменного курса играет роль поглотителя шока. В результате обесценивания с определенным запозданием сокращается импорт или/и растет экспорт. Чем быстрее будет произведена коррекция обменного курса, тем менее негативным будет влияние шока на экономику, а в итоге понадобится меньшее обесценивание для устранения шока. В это время продажа Национальным банком иностранной валюты только отсрочит коррекцию обменного курса, углубит шок, и окончательные масштабы обесценивания будут гораздо больше», — пояснили в Нацбанке.

По первоначальным прогнозам специалистов банка, сокращение туристического потока из России до конца текущего года уменьшит объемы грузинской экономики на $200−300 млн. Но учитывая, что в первом квартале текущего года текущий счет улучшился почти в 2 раза, на $207 млн, грузинские специалисты полагают, что даже с учетом негативного российского фактора внешнеторговый баланс Грузии ненамного, но все же повысится.

В Нацбанке подчеркивают, что выбранный несколько лет назад курс на сокращение долларизации (кредитов и доходов) и введение принципов ответственного кредитования было правильным и своевременным решением.

Между тем, в связи с последними событиями в Тбилиси курс национальной валюты Грузии почти ежедневно бьет очередной исторический рекорд. По данным Нацбанка, на 27 июня $1 стоит 2,847 лари, а в пунктах обмена валюты купить его можно за 2,9, а то и 3 лари.

Напомним, что беспорядки и акции протеста в Тбилиси начались 20 июня, а формальным поводом для них стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию. А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе». После того, как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских.

Так как акции с явным антироссийским содержанием и лозунгами продолжаются, российское руководство сделало заявление о временной приостановке авиасообщения с Грузией и рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения Грузии, а тем, кто находится там, в целях безопасности вернуться на родину. Уменьшение числа туристов из России в Тбилиси уже налицо. Редкими стали групповые экскурсии по историческим местам грузинской столицы, уменьшилось число посетителей в ресторанах и кафе, опустел частный сектор, жители которого зарабатывали себе на жизнь, сдавая комнаты туристам, в основном россиянам.