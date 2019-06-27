Москва, 27 июня 2019, 13:43 — REGNUM
Законопроект, направленный на поддержку экспортной активности малого и среднего бизнеса, рассмотрят на заседании правительства России. Об этом 27 июня заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.
Он заявил, что в этом направлении уже есть определённые результаты.
«Российский экспортный центр имеет все полномочия по работе с ведомствами, по оперированию различными субсидиями. Его услугами пользуются сейчас не только крупные экспортёры, но и малый и средний бизнес», — сказал он.
По его словам, центры поддержки экспорта в субъектах страны помогают компаниям из РФ заключить контракты на зарубежных рынках.
Новый проект закона уточняет функции Российского экспортного центра, например, в сфере контроля за региональными центрами поддержки экспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, статистику правонарушений в России необходимо сделать максимально полной и прозрачной, заявил Дмитрий Медведев.