Москва, , 13:39 — REGNUM

Законопроект, вводящий налоговые льготы на распространение продуктов с истекающим сроком годности, внесли в Госдуму депутаты Сергей Вострецов («Единая Россия») и Юрий Волков (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Парламентарии предлагают исключить из списка объектов налогообложения пищевые продукты с истекающим сроком годности, что «позволит освободить их от уплаты НДС в случае их безвозмездной передачи третьим лицам».

Льготу депутаты предлагают распространить на случаи передачи на безвозмездной основе пищевых продуктов с истекающим сроком годности — «продуктов в натуральном или переработанном виде, употребляемых в пищу, а также бутилированной питьевой воды, за исключением продуктов детского, диетического питания и алкогольной продукции». Порядок соответствующей передачи на безвозмездной основе пищевых продуктов с истекающим сроком годности устанавливается правительством РФ, следует из документа.

«Такой порядок позволит стимулировать торговые сети не выбрасывать просроченные пищевые продукты, а на более раннем сроке (до истечения срока годности) раздавать продукты, за исключением продуктов детского, диетического питания и алкогольной продукции, нуждающимся в поддержке гражданам», — приводят аргументы авторы.