Нур-Султан, , 13:38 — REGNUM

Чистая прибыль банков второго уровня в Казахстана по итогам мая 2019 года составила 124,4 млрд тенге ($328 млн), что в 3,3 раза больше, чем месяцем ранее. Об этом 27 июня сообщили в ассоциации финансистов Казахстана.

По состоянию на 1 июня 2019 год совокупные актив банков составили 24,921 трлн тенге ($65,7 млрд), что на 1,5% больше, чем 1 мая. С начала 2019 года среднемесячное снижение общего объема активов составляло 1,3%.

Совокупный кредиты экономике в мае выросли на 1,5%, до 12,8 трлн тенге ($33,7 млрд). В течение месяца было выдано 1,3 трлн тенге ($3,43 млрд) новых кредитов. По итогам пяти месяцев было выдано 5,4 трлн тенге ($14,2 млрд) новых кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года активы банков Казахстана составили 25,2 трлн тенге ($66,5 млрд), что на 4,2% больше, чем в 2017 году.

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