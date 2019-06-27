Сеул, , 13:35 — REGNUM

За 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в экономику Южной Кореи увеличился более чем в два раза. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Economic Research Institute.

Согласно опубликованным данным, объем прямых иностранных инвестиций увеличился с 5,18 млрд вон (~$4,48 млн) в 2009 году, до 16,36 млрд вон (~$14,16 млн) в 2018 году, а объем внутренних инвестиций увеличился с 99,7 трлн вон (~$86,22 млрд) до 156,6 трлн вон (~$135,44 млрд).

Кроме того, чистый отток иностранных инвестиций напрямую влияет на сокращение рабочих мест. Известно, в период 2009 по 2018 года в сфере обрабатывающей промышленности число рабочих мест сократилось на 417 тыс., в сфере услуг — на 144 тыс., в других отраслях — на. 19 тыс.

Индекс прямых иностранных инвестиций Южной Кореи среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составил 0,135, что намного выше среднего показателя в размере 0,065. Среди 36 стран-членов ОЭСР по индексу прямых иностранных инвестиций Южная Корея занимает 31-е место.