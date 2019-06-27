Москва, , 13:00 — REGNUM

Повышение волатильности на нефтяном рынке связано с действиями спекулянтов, которые мониторят новостной фон и стараются на этом заработать. Крупные же инвесторы пока не спешат в своих действиях и по большей части находятся вне рынка. Они ожидают итогов саммита G20 и заседания стран ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Реакция спекулянтов была в принципе ожидаемая, когда Информационное агентство энергетики США опубликовало данные по запасам коммерческой нефти, которые оказались намного ниже прогнозов (-12,79 млн баррелей). С другой стороны, сохраняются опасения по поводу того, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин не договорятся на саммите G20.

Переговоры скорее всего отложат и рынки вновь обретут надежду на возможное урегулирование торгового конфликта в будущем. Тем не менее крупные игроки будут внимательно следить за саммитом G20 и максимально критично относиться к каждому заявленному слову как со стороны США, так и со стороны Китая», — пояснил эсперт.

Учитывая, тот факт, что каждый крупный инвестор на рынке будет по-своему интерпретировать полученную информацию и в зависимости от нее действовать на нефтяном рынке. В этой связи будет значительно повышена волатильность рынка. Как в принципе и на заседании стран ОПЕК в начале июня. Главный вопрос сейчас для членов ОПЕК+ насколько нужно будет сократить объемы добычи нефти до конца года, чтобы как минимум сохранить нефтяной рынок на той отметки, которую мы сейчас фиксируем. А это диапазон цен от $64 — 65 за баррель.

«Несмотря на то, что бюджет Саудовской Аравией заложен в цены от $65, то необходимо будет добиться того, чтобы глобальный нефтяной рынок торговался в пределах $70−75 долларов за баррель. Это необходимо для того, чтобы во время роста волатильности, в силу различных внешних факторов воздействия, может быть расширен коридор цен, и важно, чтобы нижняя граница данного коридора была не ниже $65 за баррель.

27 июня до конца дня следует ожидать снижение волатильности, при сохранении текущих внешних условий. Диапазон котировок может варьироваться от $64,87 до $66,90 для нефти марки Brent, а для американской нефти марки (WTI) от $58,26 до $59 за баррель», — считает Гасанов.

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