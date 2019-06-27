Москва, , 13:00 — REGNUM

Закон, направленный на запрет в РФ проведения бестиражных лотерей с использованием электронных лотерейных билетов, интернета или различных устройств, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Как отмечали в правительстве, проведение таких лотерей сможет ликвидировать организацию и проведение азартных игр под видом лотерей. Так, под запрет попадут все бестиражные онлайн-лотереи.

Кроме того, закон также устанавливает новые правила отчислений в госбюджет для операторов лотерей. Так, теперь такие отчисления должны приходить ежеквартально и достигать 10% от разницы между суммой выручки оператора за квартиру и суммой призового фонда.

Закон также направлен на то, чтобы ликвидировать реестр лотерейных терминалов, так как они потеряли популярность и необходимость вести их реестр отпала.