Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM

Масштабные обыски в автосалонах группы компаний «Рольф» проходят 27 июня в Петербурге, Москве и других городах России, где работает автомобильный холдинг. Причиной следственных действий могут быть незаконные операции по выводу средств за рубеж.

Петербургское издание «Фонтанка» отмечает, что в автосалонах работают сотрудники центрального аппарата СКР и Управления «К» ФСБ России, а также профильные сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В пресс-службе УФСБ России корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что оперативно-следственные действия курирует центральный аппарат ведомства.

При этом, по данным СМИ, работа автосалонов «Рольф», которых только в Петербурге насчитывается пять, не прерывается.

ГК «Рольф» уже несколько лет подряд является лидером автомобильного рынка Петербурга. На его долю приходится каждый 6-й новый автомобиль, реализуемый петербургскими дилерами, или 16,5% от общего объема продаж новых автомобилей в городе.