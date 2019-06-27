Москва, , 12:57 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон о трудоустройстве инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Прежде всего, предлагается отнести к субъектам малого и среднего предпринимательства общества с ограниченной ответственностью. Речь идет о предприятиях, созданных только общероссийскими общественными объединениями инвалидов или их отделениями.

В таких организациях за предшествующий календарный год среднесписочная численность инвалидов по отношению к другим работникам должна будет составлять не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда — не менее чем 25%. При этом предусмотренное ограничение в отношении суммарной доли участия общественных объединений в МСП (суммарно не более чем 25% долей в уставном капитале ООО) не будет распространяться на общественные объединения инвалидов.

Кроме того, на предприятия инвалидов распространяется закон

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при соответствии таких обществ с ограниченной ответственностью требованиям закона и при условии, что сведения о таких обществах с ограниченной ответственностью внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.